米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間05:39）
米2年債　 3.781（+0.061）
米10年債　4.295（+0.044）
米30年債　4.902（+0.023）
期待インフレ率　　2.382（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン情勢が不透明な中、イランが協議参加を見送ったことで原油相場が急騰。それに伴って利回りも上昇している。

　２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５２）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美