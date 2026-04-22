米１０年債利回りは上昇 イランが協議参加を見送る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 イランが協議参加を見送る＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間05:39）

米2年債 3.781（+0.061）

米10年債 4.295（+0.044）

米30年債 4.902（+0.023）

期待インフレ率 2.382（+0.026）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン情勢が不透明な中、イランが協議参加を見送ったことで原油相場が急騰。それに伴って利回りも上昇している。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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