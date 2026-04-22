◆パ・リーグ 西武６―４ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）

堂々としたマウンドさばきだった。６―４の９回。西武・岩城颯空（はくあ）投手（２２）は球場が暗闇に包まれる演出の中、颯爽（さっそう）とマウンドに上がった。先頭の栗原を空振り三振、続く代打・中村晃を遊ゴロ斬り。最後は柳町を外角低めのスライダーで三ゴロに仕留めてチームの２連勝に導いた。パ・リーグトップをキープする６セーブ目を挙げた左腕は「トップっていうことに関しては、まだ４月なんで何とも言えませんが、現状で１位ということでうれしいです」と謙虚に喜んだ。

オープン戦６試合で被安打０本の実績を買われ、守護神に抜てきされた。３月３１日のオリックス戦（ベルーナＤ）では新人として史上７人目となるプロ初登板初セーブの快挙を成し遂げ、今や不動のクローザーに成長。モチベーションの一つとなっているのが、７月に地元・富山で開催される球宴出場だ。「地元、凱旋ということで、何も思わないということはない。結果の勝負なので、行けたら行けるように頑張りたい」。このまま結果を残していけば、ひそかに抱く夢をかなえるチャンスは大いにある。

「この調子でシーズンを駆け抜けたい」。２２歳のルーキーに風格が備わってきた。（長井 毅）

◆岩城 颯空（いわき・はくあ）２００３年９月１７日、富山生まれ。２２歳。富山商から中大に進学し、２５年ドラフト２位で西武入団。３月３１日のオリックス戦（ベルーナＤ）で新人では史上７人目のプロ初登板初セーブをマーク。今季年俸１２５０万円（推定）。