巨人は平山功太選手が決勝打となる逆転2点タイムリー。プロ初タイムリー&初打点を試合後のお立ち台で喜びました。

チームが中日・金丸夢斗投手に6回まで無得点に封じられた中、7回ノーアウト2、3塁からセンターへ抜ける逆転打。「左ピッチャーにジャイアンツが苦戦している。(自分も)2打席やられて、腹くくって、切り替えて打席に立ちました」と振り返りました。

打球が抜けた瞬間の心境を聞かれると「最高にうれしくて、ガッツポーズが出ちゃいました」と笑顔で喜びをにじませました。

この日は長野での試合。「独立や3軍の時に来たことがあったので、長野県が(自分に)合ってるのかなと。皆さんの応援がすごく力になりました」と、自身初のヒーローインタビューを喜びました。

育成ドラフト7位で入団し、3年目の今季4月頭に支配下契約を勝ち取った22歳。この日の活躍を「めちゃくちゃうれしい」としつつも、「3打席チャンスがあった中で1本しか出なかったので、あと2打席もチャンスで打てるように、いい選手になっていけるように頑張ります」と謙虚に語り、さらなる成長を誓いました。