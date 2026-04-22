「お花見で食べたいのは？」＜回答数37,216票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第507回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見で食べたいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
エンドウ豆入りふわふわ卵サンド
【材料】（2人分）
食パン(サンドイッチ用) 8枚
エンドウ豆(豆のみ) 80g
塩 小さじ 1
<卵液>
卵 3個
ハンペン 1枚(110g)
砂糖 大さじ 1
牛乳 大さじ 1
ベーコン(厚切り) 2枚
サラダ菜 4~8枚
マヨネーズ 適量
【下準備】
1、エンドウ豆はサッと水洗いして塩をまぶし、塩ごと熱湯でサッとゆで、ザルに上げる。
2、フードプロセッサーに＜卵液＞の材料を入れ(ハンペンはちぎりながら加える)、トロトロになるまでかくはんする。
【作り方】
1、＜卵液＞にエンドウ豆を加えて混ぜ、分量外のサラダ油をぬった卵焼き器に流し入れ、弱火でじっくり焼く。表面がかたまってきたらひっくり返し、反対側も焼いて4等分に切る。
2、ベーコンは長さを半分に切って(1)の卵焼き器でサッと焼く。食パンの片面にマヨネーズをぬり、食パン、卵焼き、ベーコン、サラダ菜、食パンの順に1/4量ずつのせ、サンドする。残りも同様にサンドする。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見で食べたいのは？」
・「お花見で食べたいのは？」の結果は…
・1位 …おにぎり 38%
・2位 お団子 27%
・3位 唐揚げ 19%
・4位 サンドイッチ 14%
※小数点以下四捨五入
37,216票
・2位 お団子 27%
・3位 唐揚げ 19%
・4位 サンドイッチ 14%
※小数点以下四捨五入
37,216票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
エンドウ豆入りふわふわ卵サンド
【材料】（2人分）
食パン(サンドイッチ用) 8枚
エンドウ豆(豆のみ) 80g
塩 小さじ 1
<卵液>
卵 3個
ハンペン 1枚(110g)
砂糖 大さじ 1
牛乳 大さじ 1
ベーコン(厚切り) 2枚
サラダ菜 4~8枚
マヨネーズ 適量
【下準備】
1、エンドウ豆はサッと水洗いして塩をまぶし、塩ごと熱湯でサッとゆで、ザルに上げる。
2、フードプロセッサーに＜卵液＞の材料を入れ(ハンペンはちぎりながら加える)、トロトロになるまでかくはんする。
【作り方】
1、＜卵液＞にエンドウ豆を加えて混ぜ、分量外のサラダ油をぬった卵焼き器に流し入れ、弱火でじっくり焼く。表面がかたまってきたらひっくり返し、反対側も焼いて4等分に切る。
2、ベーコンは長さを半分に切って(1)の卵焼き器でサッと焼く。食パンの片面にマヨネーズをぬり、食パン、卵焼き、ベーコン、サラダ菜、食パンの順に1/4量ずつのせ、サンドする。残りも同様にサンドする。
(E・レシピ編集部)