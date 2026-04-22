・「お花見で食べたいのは？」の結果は…

・1位 …おにぎり 38%

・2位 お団子 27%

・3位 唐揚げ 19%

・4位 サンドイッチ 14%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「お花見で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「お花見で食べたいのは？」