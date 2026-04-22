「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）

“未知なる魅力”を秘めたペンダントが、樫の切符を狙う。芝の新馬戦では４着に敗れたが、その後ダートに転じると２、２、１、１着と安定した成績をマーク。特に昇級戦だった前走は、一歩も引かない強気な立ち回りから堂々と抜け出し、地力の高さを証明してみせた。

着実に素質の花を咲かせているオルフェーヴル産駒が、再び照準を合わせてきたのが原点ともいえる芝の舞台。新馬戦こそ４着に終わったが、まだ緩さを残すなかで上がり３Ｆ３３秒８の鋭い末脚を披露。決して適性がないわけではなく、むしろ可能性や伸びしろを感じさせる内容だった。

「（母父の）シンボリクリスエスっぽい首差しで、脚も長い。ダートがハマった印象はあるので芝は鍵になりますが、新馬戦の時はまだ口向きが悪くて伸び切れなかった。まったく走れないことはないと思います」と、父を手掛けた池江師は冷静に分析しつつも、再挑戦に確かな手応えをにじませた。

１５日の栗東ＣＷでの１週前追いでは、古馬２勝クラスのレベルスルールを相手に２馬身半先行から併入。６Ｆ８２秒７−１Ｆ１１秒０と、ラストまで力強く脚を伸ばし、着実な上昇ぶりを示した。「動きは良かったですよ。ここにきて体がしっかりしてきたし、さらに良くなっています」と師のトーンも上がる。

ダートで培ったパワーと持続力に、芝で見せた切れ味がかみ合えば一気の台頭も十分。底を見せていない素質馬が、さらなる飛躍の瞬間を迎える。