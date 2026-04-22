【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻】 4月22日 発売 価格：770円 【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻 特装版 小冊子付き】 4月22日 発売 価格：1,470円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」の5巻を4月22日に発売する。価格は770円。同日には小冊子付き特装版も1,470円で発売される。

「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻 特装版 小冊子付き

本作は牛乳麦ご飯氏によるボーイッシュヒロインラブコメ。男友達のような関係から付き合い始めた高校生カップルを描いている。

5巻では恋人としての前進を実感した大地が、自分たちの関係を周囲に打ち明けることをあきらに提案。あきらはその提案を受け入れるものの、いざ友達に言おうとすると顔が真っ赤になり……。

また特装版の小冊子では、作者のX（旧Twitter）で発表されてきた番外編と、特別描き下ろしのマンガが収録されている。

なお発売記念フェアも実施されており、対象書店で商品を1冊購入するごとにミニ色紙やクリアファイルなどを入手できる。

□「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻発売記念フェアのページ

【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻あらすじ】

男友達みたいだった君から聞ける彼女としての本音。

「俺の彼女は可愛い。そしてボーイッシュだ。」

普段男の子のような恰好でいることが多いあきらは

女の子らしい可愛い恰好や恋人らしいことが苦手。

高校2年生の夏、

誠実に向き合いながら関係を深めてきた二人は、

恋人として一歩前へと進んだ。

秋になり、恋人としての前進を実感した大地はあきらに

これまで周囲に隠してきた二人の関係を打ち明けることを提案する。

少し成長した今の自分ならと、その提案を受け入れるあきら。

しかしいざ友達に言おうとするとあきらの顔は真っ赤になり――!?

男友達のような関係から付き合い始めた

初々しい二人が織り成す

ボーイッシュヒロインラブコメ、葛藤と成長の第5巻。

(C)Gyunyumugigohan/SQUARE ENIX

