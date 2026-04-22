新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（日本テレビ系）が、5月6日夜7時から放送される。

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MCを務めるのは、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠。音楽特番で初めてMCタッグを組む2人が、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えて愛される名曲と、最新ヒット曲を届ける同番組を盛り上げる。

同番組では、人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストの当時の映像まで紹介。さらに、上半期のヒット曲や話題の楽曲をアーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届け、過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。

そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。

（文＝リアルサウンド編集部）