試合に集中できない…韓国プロ野球チア、球場で美スタイル丸見せ大胆衣装に変身「魅力的！」

韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンの応援風景がファンを釘づけにしている。

【写真】二度見必至！キム・ヒョニョンの圧巻ボリューム

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国プロ野球の試合会場で応援に励むキム・ヒョニョンが写っている。自身が応援団を務めるSSGランダースのチームカラーである赤と白を基調としたチアリーディング衣装で、客席に向かって明るい笑顔を振りまいている。

ホルターネックのトップスにホットパンツという大胆な装いで、圧巻のプロポーションと美脚を惜しげもなく披露したキム・ヒョニョン。彼女の投稿には「ヒョニョンさん、可愛くて魅力的」「チア界の圧倒的ティア1」「これぞ、美…」「キュートです！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。