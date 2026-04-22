　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円安の5万8850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては499.17円安。出来高は9369枚だった。

　TOPIX先物期近は3741ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIX現物終値比29.38ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58850　　　　　-490　　　　9369
日経225mini 　　　　　　 58865　　　　　-475　　　210159
TOPIX先物 　　　　　　　　3741　　　　 -32.5　　　 18100
JPX日経400先物　　　　　 33935　　　　　-330　　　　 681
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　 -10　　　　1199
東証REIT指数先物　　　　1900.5　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース