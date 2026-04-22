日経225先物：22日夜間取引終値＝490円安、5万8850円
22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円安の5万8850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては499.17円安。出来高は9369枚だった。
TOPIX先物期近は3741ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIX現物終値比29.38ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58850 -490 9369
日経225mini 58865 -475 210159
TOPIX先物 3741 -32.5 18100
JPX日経400先物 33935 -330 681
グロース指数先物 776 -10 1199
東証REIT指数先物 1900.5 +0 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3741ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIX現物終値比29.38ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58850 -490 9369
日経225mini 58865 -475 210159
TOPIX先物 3741 -32.5 18100
JPX日経400先物 33935 -330 681
グロース指数先物 776 -10 1199
東証REIT指数先物 1900.5 +0 1
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