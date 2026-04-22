◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム3-1楽天(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムが楽天に勝利。7回1失点の好投を披露した達孝太投手と、3打数2安打の活躍を見せた奈良間大己選手がお立ち台に上がりました。

試合は3回、1アウト満塁のチャンスでレイエス選手がタイムリーを放ち先制します。しかし、達投手が浅村栄斗選手にソロホームランを浴び、すぐさま同点へ。それでも直後の攻撃では、奈良間選手がタイムリーで勝ち越しに成功。達投手が7回107球、2被安打、1失点の好投で、今季2勝目を飾りました。

試合後、投打のヒーロー2人がお立ち台へ。達投手は今の気持ちを聞かれると、「全然エスコンで勝ててなかったのでどうしようかなと思ってたんですけど、今日勝ててよかったです」と振り返ります。この日の投球については、「やっぱりホームラン打たれたところが自分らしいなって半面、もっともっと長いイニング投げたいんで、納得はしてないです」と高みをめざし続ける姿勢を見せました。

打者からの援護については、「心強いバッター陣がいるので、点取られてもまた点取り返してくれるだろうなって気持ちで思い切って投げてた」とコメント。最後にファンへ向け、「ファンの皆さんが見たいピッチングはこんなピッチングじゃないと思うので、もっと期待して球場に足を運んでください」と意気込みました。

続く奈良間選手は、「どうも〜〜〜！」と元気よく登場。タイムリーを打った感触を聞かれると、「最高に気持ちよかったですね」と声高らかに答えます。

現在打率.386をマークしている奈良間大己選手。好調の理由については、「昨日、酵素風呂に入って、肉を食べて良いリフレッシュができたので、今日の結果につながったかなと思います」と元気よく返答。

今後に向けては、「守備からリズムを作って攻撃につなげていけたら、僕の仕事はそれだと思うので、今後も長いシーズンですけど一年間出来るように頑張っていきます」と意気込み、「明日も絶対勝つぞー！！」と元気いっぱいなヒーローインタビューで球場をわかせました。