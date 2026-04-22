テレ朝Podcast「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（水曜前6・00）の初のリアルイベントが、7月25日に東京・神田明神ホールで開催されることが決定した。タイトルは「ぐるり遠回り presents トークも、ネタも、遊びじゃねぇから！」で、昼と夜の2公演行われる。

お笑いタレントの永野とお笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔による、自然体で本音を明かしていくかけ合いが人気の本番組。イベントではおなじみのトークに加え、昼公演ではコント、夜公演では漫才を一度限りで特別披露する。また、イベント当日は芝の43歳の誕生日。どんなサプライズが起こるかにも期待がかかる。

▼永野 遊びじゃねぇけど遊びましょう！みんなで思いっきり遊びましょう！あれ？言ってる事が普通…普通だけは避けたいのに…

▼芝大輔 まさか自分の誕生日がこのイベントと重なるとは思っていませんでした。何かが生まれるのを期待してください！皆さんの今年の夏の始まりをわれわれに預からせてください！悪いようには致しません！何故なら、遊びじゃねぇから！！