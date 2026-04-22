プロ野球セ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。

広島は首位ヤクルト相手に接戦で勝利。4回、秋山翔吾選手のタイムリーや野間峻祥選手の犠牲フライで2点先制。投げては森下暢仁投手は7回1失点の力投をみせて、連敗を3で止めました。ヤクルトは4安打1得点と打線が援護できませんでした。

DeNAは阪神に乱打戦で勝利。6-6の7回に押し出し四球で勝ち越すと、勝又温史選手の2点タイムリーなどで追加点。8回にも打線がつながり6点を加えて突き放しました。DeNAはこの日が誕生日だった牧秀悟選手がホームランを含む3安打3打点の活躍。16得点で4連勝を飾りました。敗れた阪神は才木浩人投手が5回6失点。リリーフ陣もつかまり、連勝が3で止まりました。

巨人は中日に逆転勝利で連敗ストップ。1点を追う7回、平山功太選手の2点タイムリーが飛び出すと、9回はマルティネス投手が締めて1点差で勝利。連敗を2で止めました。敗れた中日は金丸夢斗投手が7回2失点も2敗目。今季20試合で2度目の5連敗となり、借金が「12」にふくらみました。

セ・リーグはヤクルト、阪神の上位2チームがそろって敗戦。0.5ゲーム差のままです。3位巨人は貯金2とし、上位との差をつめました。DeNAは4連勝で勝率5割が目前。最下位に沈む中日は4勝16敗で勝率が2割ちょうどとなっています。

＜21日セ・リーグ結果＞

◆広島 2−1 ヤクルト

勝利【広島】森下暢仁(2勝2敗)

敗戦【ヤクルト】吉村貢司郎(1勝3敗)

セーブ【広島】中粼翔太(1勝1敗3S)

◆DeNA 16−9 阪神

勝利【DeNA】レイノルズ(1勝0敗)

敗戦【阪神】モレッタ(2勝1敗)

本塁打【DeNA】牧秀悟2号

◆巨人 2−1 中日勝利【巨人】中川皓太(1勝0敗)敗戦【中日】金丸夢斗(1勝2敗)セーブ【巨人】マルティネス(0勝1敗6S)