「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）

ダービーと同じ東京２４００メートルで行われる青葉賞。混戦ムードが漂うなか、異彩を放つのが唯一の２戦２勝馬ノーブルサヴェージだ。５００キロを超える大型馬らしいスケール感の大きさと堅実さ武器に重賞へ初挑戦。成長途上ながらもポテンシャルの高さは間違いなくメンバートップだ。雄大な馬体が東京の広いコースで躍動し、世代の主役候補へ名乗りを上げる。

唯一のデビュー２連勝馬として堂々参戦するノーブルサヴェージ。その存在感は実績だけではなく、５００キロを超える馬体からは３歳とは思えない迫力と未知のポテンシャルを感じさせる。

大型馬らしく、歩様の硬さやトモの緩さが残っている成長途上の段階ではあるが、新馬戦を快勝すると、前走の水仙賞は２番手から楽に抜け出して完勝。２走とも上がり３Ｆ最速を記録してトップスピードの高さを示してきた。森一師は「トップスピードに上がるまで時間はかかるけど、それがこの馬の特徴だと思いますし、そのなかで能力はしっかり示してくれています」と分析する。

１週前は美浦Ｗで３頭併せ。前後に馬を置いてプレッシャーをかける実戦形式で行い、直線は一杯に追って加速。外のルージュアズライト（６歳３勝クラス）に１馬身半先着し、内のレイニング（４歳３勝クラス）には併入した。指揮官は「前半は少しハミをかむところがあったけど想定内。いい練習になった」と思い通りの内容に目を細めた。

現状完成形ではないなかでも、目指すは無傷でのダービー出走。「男馬なら当然どの馬でも目指す舞台ですもんね」と話しつつも「東京向きではあると思うし、距離延長も問題ない。現状では位置を取ってどうこうという感じではないけど、リズム良く走ってくれれば、しまいの脚は使ってくれる」と陣営の期待も大きい。ダービーと同じ舞台でどんな走りができるか。素質馬が真価が問われる一戦を難なく突破し、世代の主役へと名乗りを上げる。