「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉皐月賞４着のアスクエジンバラ（牡、福永）は引き続き岩田康でダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）へ。「完璧だったけどね。ダービーはもう一段上げて向かえると思う」と福永師。また、１０着マテンロウゲイル（牡、野中）も横山和で同レースへ向かう。

皐月賞１５着のアドマイヤクワッズ（牡、友道）について、友道師は「状態を見てＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）へ。理想的な競馬をしたけど、適性の差かな」と説明した。新馬戦、チャーチルダウンズＣと連勝したアスクイキゴミ（牡、藤原）も同レースを予定。

〈美浦〉皐月賞２着のリアライズシリウス（牡、手塚久）は２３日に放牧へ出し、予定通りダービーに向かう。師は「（レース後は）全然大丈夫。東京に変わるのはプラスだし、４００メートル延びることは全然気にしていない。まあ、距離不安ということにしておいてくださいよ（笑）」と、おどけながらも自信はみなぎっていた。３着のライヒスアドラー（牡、上原佑）、僚馬で７着のグリーンエナジー（牡）も同レースへ。

桜花賞３着のジッピーチューン（牝、林）に右前肢の橈側（とうそく）手根骨に剝離骨折が判明した。所属する社台グループオーナーズがホームページで発表した。宮城県の山元トレセンに放牧後、右前肢に腫れと熱感、歩様のぎこちなさがあり、レントゲン検査の結果、骨片が確認された。

１９日の中山１勝クラスを勝利したマーゴットブロー（牡、伊坂）は休養を入れて自己条件戦に進む予定。