おやつを持って会いに来てくれた弟さんに向かって、パンチの構えをした猫さん。次の瞬間、笑わずにはいられない光景が繰り広げられて…。

猫さんと弟さんの爆笑のやり取りの様子は3万回を超えて視聴され、「構えの佇まいが達人のそれ（笑）！」「いくぞ、いくぞ、やんのか」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大好きな猫と『久しぶりに会った弟さん』→顔を近づけてみたら……笑ってしまう展開】

猫用おやつを持って会いに来た弟

Instagramアカウント『reiko』に投稿されたのは、久しぶりに弟さんに会ったときの猫さんの様子です。登場したのは、三毛猫「ルル」ちゃん。飼い主さんのことが大好きなもうすぐ2歳の女の子で、甘えたいときはそろりと近づいてきてお尻ポンポンをおねだりするのだとか。

ある日、飼い主さんの弟さんがルルちゃんに会いに来たといいます。ルルちゃんラブだという弟さん。久しぶりに会えるのが嬉しくて、猫用おやつを持参してきたのだとか。

強烈な猫パンチでご挨拶

猫用ベッドでくつろぐルルちゃんに、弟さんが顔を近づけたといいます。すると、ルルちゃんが手を上げてパンチの構えをしたのだとか。「これ、殴るふり？」と弟さん。「そう」と飼い主さん。どうやらルルちゃんは、パンチをするふりをして弟さんのことを警戒しているようです。

次の瞬間、「ふり」のはずのルルちゃんの手がバシンと振り下ろされたといいます。ルルちゃんのパンチは、弟さんの顔面にメガヒット。「痛っ、ふふふ」と嬉しそうな声を上げた弟さんを、ルルちゃんは怪訝そうな表情で見ていたのだとか。

両思いになる日も近い？

パンチをされても嬉しそうに笑っていたという弟さんが、もう1度ルルちゃんに顔を近づけたといいます。ルルちゃんは今度も手は構えたそうですが、パンチはせず、鼻先を弟さんの顔に近づけたのだそう。「さっきはごめんね、大丈夫？」と言っているようにも見えます。

弟さんにしっかりとパンチをお見舞いしたルルちゃんですが、爪を出さないところやパンチの前に構えてみせるところからは、優しさが伺えます。距離感が近い弟さんについ手が出てしまっただけで、弟さんのことが嫌いなわけではないようです。もしかしたら、弟さんの想いがルルちゃんに届く日も近いのかもしれません。

投稿には、「可愛いw」「爪出さないの優しい」「ちゃんとやるぞポーズしてくれるのいいね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『reiko』には、今回紹介した三毛猫ルルちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『reiko』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。