「こんな奴がいるんじゃ、もうダメだ」システム障害の緊急対応中に「今年はまだゴルフに行けてない」親会社出向者の発言に絶句

会社の危機が訪れた時の対応で、その組織やそこにいる人間の本当の姿が露呈することがある。

投稿を寄せた60代の女性（事務・管理／年収350万円）は、システム障害という非常事態に直面した際、ある人物の信じられない発言を聞いて呆れ果てたという。

ある日、社内のコンピューターが不具合を起こし、「社員総出で」倉庫へ品出しの応援に向かうことになったのだが……。（文：篠原みつき）

車中で出向者が放った「今年はまだイケてない」の意味に絶句

現場へ向かう車中でのことだ。同乗していた親会社からの出向者がとんでもないボヤキをこぼした。

「『今年はまだイケてない』と言うからなんだろうと思ったら、『まだゴルフにイケてない』と言った」

トラブル対応で誰もがピリピリしている最中に、自分のレジャーの不満を堂々と表明するとは、かなり空気を読まない言動だ。出向者としては自分の責任でもなく、どこか他人事だったのだろう。一方、そんな本音を聞かされた女性は

「非常事態なのに何を考えておるんだと思いました。もうこんな奴がいるんじゃだめだなと思いました」

と残念な気持ちを書いている。

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