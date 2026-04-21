※記事内容は全て2026年4月1日時点の情報です

優れた洗浄力としっかり体感できる性能が人気の燃料添加剤『FCR-062』をはじめとし、潤滑油やケミカルでも信頼が厚いAZ（エーゼット）。東京モーターサイクルショーのブースでは、750RS（Z2）やハーレーのナックルヘッドなどクラシックなバイクが並んでいた。その理由（ワケ）は何か、注目の製品をピックアップしながら、しっかりとお伝えしていこう。

自社開発・自社製造へのこだわりが魅力！

老舗メーカーAZ（エーゼット）

1955年に創業した老舗メーカーの株式会社エーゼット。潤滑油やケミカル、燃料添加剤のスペシャリストとして名を馳せている。特に注目するべき点は、開発・製造・物流まで自社で行なっている点だ。我々の身近なバイクや車だけではなく、自転車や農業機械、工作機械でも絶大な信頼を得ている。メンテナンスが当たり前になっているバイクや車に対して、ノーメンテで使われることが多い分野でも潤滑油や添加剤で「長く使ってもらう」ための研究開発を行なってきた。だからこそハイクオリティな製品作りを実現しているのである。

Classicシリーズは“最先端の歴史”があるからこそ実現できたもの

東京モーターサイクルショーでは、落ち着いた雰囲気の中に750RS（Z2）、1947年式ハーレーダビッドソンのFLナックルヘッド、２サイクルエンジンのハスラー90といったクラシックバイクが展示されていた。そして『CLASSIC』の文字が掲げられている。

人気を誇る燃料添加剤の『FCR-062』やさらに進化した『FCR-062PREMIUM』はクラシックバイクにも優しい上に効果がある。だがそれだけではない。エンジンオイルには『Classicシリーズ』がラインナップされているのだ。

豊富なのはクルマ用なのだが、バイク用も今後に向けて充実していく予定とのこと。クラシックエンジンは現代のエンジンと比べて「使用されているシールの素材や使用環境が違う」というのである。常に自社開発を行なってきたAZがさらに研究を重ねたからこそ、当時の車両に合わせた添加剤を、適切なバランスで配合できるのだ。もちろん、そこには現代のテクノロジーも生かされている。クラシックバイクを「よりよい状態で維持していく楽しさ」を支えるAZの製品がそろっているのである。





クラシック車オーナーも注目のアイテムをピックアップ

ユーティリティ性の高いAZの製品ラインナップの中でも、クラシック車オーナーも注目してほしいアイテムをピックアップして紹介しよう。

オールラウンドなバイクに適した高性能な燃料添加剤FCR-062PREMIUM

根強い人気を持つFCR-062をさらに洗浄性能をアップさせた『FCR-062PREMIUM』に注目したい。2025年11月に登場したばかりの製品だが、性能の高さが好評だ。

従来品でも高かったデポジット（汚れ）を洗浄する性能をワンランクアップさせたことに注目されるが、実はパッキンやゴム製シールへのやさしさは従来品と同等としているところが素晴らしい。高年式の車両はもちろん、クラシックバイクにも安心して使用できる逸品だ。

200ml：990円（税込） 1L：4,015円（税込）

クラシックオイル10W-40

Z2など1950年代～90年代をターゲットにした“クラシックオイルシリーズ”の第一弾。旧車のエンジンの特性を徹底研究し、熱ダレを防いでエンジンを長持ちさせる専用ブレンドを施した10W-40のエンジンオイル。ゴムシールの劣化を防ぎ、オイル漏れを低減&予防できる点も注目だ。高温時でも安定した油膜を形成する能力も高いのでご安心を。日本製。規格：10W40、MA2、SL/CF-4

クラシックオイル10W-40 4L：8,100円（税込）

過酷な状況下でも愛車を守る、高粘度20W-50という新たな選択肢

東京モーターサイクルショーの会場では、現在販売中のエンジンオイル10W-40に加え、『20W-50』が参考出品されていた。こちらは旧車や絶版車などの指定粘度が高いバイク、あるいはより過酷な走行コンディションにおいてエンジンをしっかりと保護したい場合に最適なオイルだ。

シール類への影響を最小限に抑える設計や、優れたエンジン洗浄性能など、愛車を長持ちさせるための高い保護能力は既存の10W-40からしっかりと継承。空冷大排気量車などで「よりタフな粘度を選びたい」というオーナーにとって、待望のラインナップとなる。

近日発売予定なので、乞うご期待！

【速報】ビンテージハーレー専用「TWIN-50」も近日公開！

さらに、これらとは別ラインナップとして、歴代のVツインエンジンに特化した『TWIN-50』も近日公開予定だ。

ナックルヘッドからパン、ショベル、エボリューションそしてビッグツインまでのハーレー専用に開発されたオイルとなっている。詳細は公式ホームページをチェックしながら、その登場を楽しみに待とう！

これも見逃せない！ 要チェック！

クラシック車オーナーへ向けて、こちらも見逃せない要チェックアイテムをピックアップしていきます。

２サイクルエンジンオイルも旧車に対応

旧車、絶版車となると２サイクルエンジンを搭載している場合も多くなる。注目したいのは分離給油に対応したオイルだ。一般走行をはじめとしたさまざまなシチュエーションを想定したオイルで、幅広い車種に対応するオールラウンドタイプだ。潤滑性や耐摩耗性だけでなく、燃焼性や清浄性、軽快さと静粛性にも注目。展示車のハスラー90にも対応するとのことで、クラシックな２サイクルエンジン車乗りにも注目される製品だ。日本製。油種：全化学合成油。規格：FD、価格：2,525円。

樹脂やゴムにも安全なパーツクリーナー

ブレーキ&パーツクリーナーと言えば、樹脂やゴムへの使用は御法度というイメージがあるが、AZの製品は違う。樹脂やゴムへ対して“とても優しい性能”なのだ。金属と樹脂やゴムが混在している箇所でも安心して使用できる。また固着したグリースや油汚れを分解・洗浄してくれる高い洗浄性を持つ。バイク以外でもさまざまなシーンで活躍してくれるはずだ。内容量：840ml、価格：990円（税込）

（編集協力：株式会社エーゼット）