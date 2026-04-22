「会社に所属している事が仕事」専用室でテレビ三昧、現場に来ればかき乱すだけの副社長をクビにできない理由

過去の実績だけで会社に居座り、実務を全くしないベテランを苦々しく見る職場は少なくないだろう。

投稿を寄せた30代男性は、現経営陣の中で最古参だという副社長のヤバい実態を明かした。この副社長は会社設立から程なく勤めて続けているそうで、

「その影響力は界隈で大きく、副社長の人脈で仕事が入ってくることも多いのですが本人は実務はしないで『会社に所属している事が仕事』の状態が続いています」

と男性は不満を漏らす。（文：篠原みつき）

「社用車と言って趣味のクラシックカーを乗り回し…」

副社長の日常は、完全に自由人そのものだ。

「毎日出社していますが専用の部屋に籠ってテレビを見たり、社用車と言って趣味のクラシックカーを乗り回したり」

この車の「使った燃料・整備費用は会社持ち」だという。しかも

「気が向いたら現場に顔を出して場をひっかきまわして混乱させたり、仕事には関係ない私用の用件を私たちの仕事中に聞いてきたりと、正直『老害』といって差し支えない存在です」

と仕事の邪魔にもなっているようだ。さらに最近は加齢による身体能力の低下（難聴や運動神経など）も見られるそうだが、それでも自分で運転を続けているという。その結果…

「何度か事故を起こし（本人は無傷）廃車にしたり大規模修理しています」

引退させるにさせられない理由

もはや会社に損害を与える金食い虫でしかないように思えるが、それでも即行でクビにならないのには明確な理由がある。

「会社が被る被害額より持ってきた仕事の収益のほうが大きいし、その影響力は無視できない存在なので引退させるにさせられない状態が続いています」

現実的には利益をもたらしているため、会社にとってはプラスの人材のようだ。しかし末端の社員にとっては、まだ暫くはウンザリな日々が続きそうだ。せめて、現場から物理的に距離がある場所にいてくれればベストだろう。

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