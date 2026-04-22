低迷する日本競泳界の新星・大橋信（１７）＝枚方ＳＳ＝が、２１日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。３月の日本選手権で、五輪２大会連続２冠の北島康介（４３）を超える史上最年少で男子平泳ぎ３冠を達成した。１００メートルで日本記録、２００メートルは自身の世界ジュニア記録を更新。大阪・四條畷学園高の３年生が、２８年ロサンゼルス五輪のメダル有力候補に躍り出た。“日本のお家芸”種目で世界記録と五輪金メダルを目指す“北島２世”が、競泳を始めた理由や世界で戦う思いなどを語った。（取材・構成＝吉村 達）

日本選手権で男子平泳ぎ最年少３冠を得ても、大橋の視線はもっと高いところにある。「全てのレースでベストが出たけど、思っていたタイムじゃなかった。うれしさと悔しさ半分半分」。２００メートルは世界記録（２分５秒４８）を上回るペースを刻みながら終盤５０メートルで失速。今季世界ランク１位のタイムながら日本記録（２分６秒４０）に０秒１９届かず、「我慢しきれなかった。ちゃんと戦える実力をつけないと」と、現在は体力強化に励んでいる。

競泳を始めた理由は「お池にはまったら、さあ大変」だった。母方の祖父母宅のそばに池があり、「落ちても溺れないように」と、家族が考えて３歳で始めた。一躍、脚光を浴びたのが、昨年７月の近畿高校選手権。２００メートルを２４年パリ五輪銅メダル相当の２分６秒９１で制した。１６９センチの小柄な体格を生かしたテンポの速さが特徴。大柄な世界トップ選手より、５０メートルあたりのストロークは５〜６回も多い。「小さい頃からの泳ぎ方。中学３年から高校１年くらいで自分の強みと感じ始めた」と振り返る。

独自のフォームで記録を伸ばし続けてきたのは、日々の研究の成果だ。「参考にするのは、自分より速いタイムを持っている人」。世界記録保持者の中国・覃海洋（タン・カイヨウ、２００メートル平泳ぎ）、英国のアダム・ピーティー（５０、１００メートル平泳ぎ）、フランスのレオン・マルシャン（２００、４００メートル個人メドレー）らの体の使い方を動画で細かくチェック。さらに「ここ一番での強さ、すごさがよく分かる」と０４年アテネ、０８年北京の五輪２大会で金メダル４個を手にした北島氏の映像も教材にしている。

枚方ＳＳには、梶本一花（２２）、今福和志（１８）の男女８００メートル自由形日本記録保持者ら国内トップ選手が多数在籍する。「チームのレベルが上がってきている」と、切磋琢磨（せっさたくま）を実感。高校卒業後は東洋大に進み、北島氏ら多くの五輪メダリストを育てた平井伯昌（のりまさ）監督（６２）の指導を仰ぐ予定だ。「僕は結構前から関わってもらっている」。大学２年で迎えるロス五輪は名伯楽とのタッグで臨む。

「一番の目標は五輪で優勝すること」。パリ五輪の後に立てた４年計画は「高校が終わる時の設定タイムが今のベストより少し遅くて。１年分くらい前倒しになっている」と順調だ。今年の山場は、覃との対決が予想される９月の愛知・名古屋アジア大会。「勝負強くなることをテーマにしたい」。世界の強豪との本気の戦いを経験しながら進化を続けていく。

◆大橋 信（おおはし・しん）

▽生まれとサイズ ２００９年３月５日、大阪・枚方市。１６９センチ、６６キロ。「肺活量は水泳選手としては少ない方。潜っていられるのは１分半くらい」。小学３〜４年にバレーボールを習っていたため、垂直跳びは約８０センチ

▽水泳歴 小学３年から枚方ＳＳの系列クラブで選手コース。中学１年から枚方ＳＳ

▽平泳ぎ自己ベスト ５０メートル＝２６秒９８（高校記録）、１００メートル＝５８秒６７（日本記録＆世界ジュニア記録）、２００メートル＝２分６秒５９（世界ジュニア記録）※いずれも長水路

▽自由形も速い 高校の試合では平泳ぎ以外もエントリー。「クロールは全国大会で決勝に行けるかなというくらい。バタフライは普通、背泳ぎは苦手」

▽趣味、息抜き スマートフォンのゲーム、ボウリングなどに友人と遊びに行くこと

▽好きな食べ物 ラーメン、チャーハン、ギョーザ、アロエヨーグルト、アポロ（チョコレート）

▽家族 両親と姉２人、兄１人

◆大橋の日本選手権（３月、東京アクアティクスセンター）

▽１００メートル平泳ぎ 予選は５９秒５７で全体１位通過。決勝は後半から独泳し、５８秒６７で小関也朱篤（やすひろ）の日本記録（５８秒７８）を８年ぶりに更新して優勝。

▽５０メートル平泳ぎ 予選を２７秒１３の全体２位で通過し、決勝は日本高校新記録の２６秒９８で優勝。

▽２００メートル平泳ぎ 予選は４位通過。決勝は前半１００メートルを世界記録ペースの５９秒８６で突っ込み、自身のジュニア世界記録を更新する２分６秒５９で優勝。北島康介、立石諒、小関に続く大会４人目の３冠を獲得した。

◆「日本のお家芸」継承者 平泳ぎは日本競泳界伝統の得意種目だ。過去五輪で２２個の金メダルを獲得しているが、平泳ぎは４泳法最多１２個を獲得。１９２８年のアムステルダム大会、３２年ロサンゼルス大会男子２００メートルで鶴田義行が連覇。３６年ベルリン大会２００メートルで葉室鉄夫、前畑秀子がアベックＶ。９２年バルセロナ大会では、１４歳の岩崎恭子が女子２００メートルで当時の日本人最年少金メダリストに。０４年アテネ、０８年北京大会では北島康介が１００メートル、２００メートルで連覇を成し遂げた。

◆大橋が出場を予定する主な大会

▽シドニーオープン（５月１５〜１７日、豪州・シドニー）

▽日本選手権（６月４〜７日、東京）

▽パンパシフィック選手権（８月１２〜１５日、米国・アーバイン）

▽ジュニアオリンピック（８月２２〜２６日、東京）

▽愛知・名古屋アジア大会（９月２０〜２５日、東京）