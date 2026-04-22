信一（岩瀬洋志）、殺人＆窃盗容疑に 『月夜行路』第3話あらすじ
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第3話が、きょう22日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
人生の未練を解消するため、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）を探す涼子。ルナとともに大阪を訪れるが、探すすべもなく途方に暮れてしまう。「大阪在住」「親の事業を継承」「名字は佐藤」というわずかな手掛かりを頼りに、大阪中の“佐藤さん”を片っ端から訪ねることになるが、そこには数々の謎が。
次に2人が訪れたのは、通天閣の麓にある「ジュエリーサトウ」。彫金師の辰雄（山口馬木也）と、跡継ぎの信一（岩瀬洋志）、仲睦まじい師匠と弟子の姿に、ルナも心が踊り、通天閣が舞台の江戸川乱歩作品にちなんだ“黒トカゲ”モチーフのブローチを注文する。しかしその晩、店で殺人事件が発生。辰雄のバッグからは、盗まれたはずの300万円が見つかり、殺人の疑いがかけられてしまう。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
次に2人が訪れたのは、通天閣の麓にある「ジュエリーサトウ」。彫金師の辰雄（山口馬木也）と、跡継ぎの信一（岩瀬洋志）、仲睦まじい師匠と弟子の姿に、ルナも心が踊り、通天閣が舞台の江戸川乱歩作品にちなんだ“黒トカゲ”モチーフのブローチを注文する。しかしその晩、店で殺人事件が発生。辰雄のバッグからは、盗まれたはずの300万円が見つかり、殺人の疑いがかけられてしまう。