Snow Man渡辺翔太×波瑠、MC初タッグ 日テレ新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』放送決定
ゴールデンウィークの5月6日に、日本テレビ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（後7：00〜後9：54）が放送される。渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCとして初タッグを組む。
【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太
同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、同局に眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストの“あの頃”の映像まで。さらに、上半期のヒット曲や話題の楽曲をアーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届ける。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。
そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。
なお、出演アーティストは近日中に公開される。
【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太
同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、同局に眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストの“あの頃”の映像まで。さらに、上半期のヒット曲や話題の楽曲をアーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届ける。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。
そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。
なお、出演アーティストは近日中に公開される。