Snow Man渡辺翔太×波瑠、MC初タッグ 日テレ新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』放送決定

Snow Man渡辺翔太×波瑠、MC初タッグ 日テレ新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』放送決定