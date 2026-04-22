◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

フルパワーでねじ伏せにいった。Ｒ・マルティネス投手（２９）が意地のリベンジを果たした。１点差の９回を３人で締めて６セーブ目。「チーム自体が２連敗していたのでそういう意味では今日、逆転していい流れで来たところを抑えられたのはよかった」。最後はボスラー、細川の３、４番を２者連続三振と圧倒した。

前回登板は１８日のヤクルト戦（神宮）。１点リードの９回に登場するも痛恨の２失点でセーブに失敗した。逆転サヨナラ負けを喫し、新外国人マタの初勝利の権利が消滅。チームの連勝も３でストップした。ベンチ前から無言で引き揚げた後、裏で本気で悔しがる姿があった。

もう一つ、やり返さないといけなかった。昨年７月９日の古巣戦。同じ地方球場の福島で９回２死から逆転３ランを被弾した。勝利まであと１球から悪夢を見た。キャリアハイ４６Ｓでセーブ王に輝いた昨季は中日戦がカード別ワースト防御率の３・７５。細川には４打数３安打２本塁打とやられた。「去年のことは全く考えていない。今やるべきことだけを考えている」と守護神。同じ過ちは繰り返さなかった。（堀内 啓太）