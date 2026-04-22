◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

緊急事態で結束した。走攻守でミスが出るも、若手が躍動した。阿部監督は「素晴らしいゲームだった」と１点差勝利をたたえた。

長野オリンピックスタジアムは気温１２度、冷たい強風が吹いた。ベンチにストーブが置かれるほど寒い中でも選手たちは熱かった。練習中に泉口の顔面に打球が直撃して救急搬送された。不動の「３番・遊撃」を欠き、３番に増田陸、遊撃には丸に代わってプロ初昇格したドラフト５位の小浜が入った。新人の１軍出場は早くも５人目で、４月までに５人デビューはドラフト制後では球団初となった。

１点を追う７回無死一塁、小浜に「勝負をかけた」とバスターエンドランのサインを出し、遊ゴロで一塁ヘッドスライディングして内野安打となった。相手の失策も絡み無死二、三塁となり平山がプロ初打点となる逆転決勝２点中前適時打。「前に飛ばせたってところが大事」と絶賛した。

左腕・金丸に苦しみながら泥臭くつかんだ価値ある１勝。輝いたヤングパワーには「まだまだ、これからが競争だし勉強」とさらなる成長を願った。山瀬に代わり昇格した小林は期待通りベンチを明るくし、代走を送られた大城に代わり８、９回にマスクをかぶって勝利に貢献。若手とベテランが一つになって連敗を２で止めた。（片岡 優帆）