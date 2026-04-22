別府警察署

大分県別府市に住む60代の男性がおよそ610万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害にあったことが分かりました。

警察によりますと2025年12月頃、男性は携帯電話でYouTubeで投資に関する動画を閲覧していたところ、その動画の最後に「この先の有力情報はLINEで教えます」というような内容が表示されたため、男性は書かれていたURLにアクセスしました。

すると、投資の先生と呼ばれている人物や、そのアシスタントを名乗る人物などが参加するLINEグループに招待され、その人物たちとLINEのメッセージ機能を使用して連絡を取り合うようになりました。

そして男性はそのアシスタントを名乗る人物から 「2月から、 3か月に及ぶ投資プログラムが開催される。指定する銘柄に投資すれば5倍くらいの利益が発生する」などと言われました。その人物が投資に関する知識が豊富であったことから男性は話を信用し、指示された口座に複数回にわたり金を送金しました。

さらに男性は、そのアシスタントを名乗る人物から「1200万円くらい利益が出た。 外国優良株が1700万円当選した。利益や当選額を受け取るためには、先に1700万円を振り込まないといけない」などと言われ、その話を信じた男性は、指示された口座に複数回にわたり金を送金し、合計約610万円をだまし取られる被害にあったということです。

その後、男性は更に送金する資金を調達しようと考えて友人に相談したところ詐欺ではないかと言われ、そこで初めて不審に思い警察に相談したことで被害に気付いたということです。

警察は「SNSで知り合った相手から投資を勧められた場合は詐欺であることを疑い、お金を送金する前に、家族や警察に相談して欲しい」と注意を呼び掛けています。