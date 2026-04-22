旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、“あの新ドラマの主演女優”が初登場！ ドラマクランクイン直前に訪れた広島県で、パワースポットを巡りご当地グルメを満喫した。以前から行ってみたかったという寺院では“愚痴聞き地蔵”に、ある困り事を打ち明ける…！？

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“あの新ドラマの主演女優”とは、畑芽育のこと。4月12日から放送が開始したドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）で、志田未来とダブル主演を務めている。

畑は、初めての『朝だ！生です旅サラダ』のロケで、これまた初めての広島県へ。尾道市では、持光寺名物の“にぎり仏”を作り、尾道ラーメンをモグモグ。宿泊先は福⼭市で、旬の鯛をふんだんに使った料理を味わった。また、念願だった宮島の嚴島神社を参拝でき、⼤聖院のパワースポットで願い事をし、名店のお好み焼きで旅を締めた。

宮島最古の寺院・⼤聖院には、地蔵が500体以上もいる。その中で畑は、大きな耳でどんな愚痴でも聞いてくれる“愚痴聞き地蔵”が気になった。

「愚痴が止まらないんです、私」と畑がコッソリ明かしたのは、「花粉がひどくて、どうにかしていただけたら……」という切実すぎる悩みだった。「ネガティブなことですけど、人に何か吐き出すと、ちょっとスッキリする部分あるじゃないですか。それをお地蔵様に聞いていただけるのは、なんと心が洗われることでしょう」と語る畑の表情は、どこか晴れ晴れとしていた。

なお、畑の広島ロケVTRは、4月18日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。旅の思い出を振り返った畑いわく、「結構もっと愚痴いっぱい言ったんですけど、（放送では）だいぶ大幅にカットされました」とのこと。これにスタジオ一同は、「オンエアには耐えられなかったんでしょうね」と笑いが止まらなかった。

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