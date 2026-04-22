テレビ朝日系で毎週水曜21時より放送中の土屋太鳳と佐藤勝利のW主演ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の第3話に、南野陽子と植草克秀がゲスト出演することが決定した。

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『相棒』『特捜9』『刑事7人』など数々の刑事ドラマを生み出してきたテレビ朝日系“水9”枠の新作となる本作は、『踊る大捜査線』（フジテレビ系）、『教場』（フジテレビ系）の君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品。トラックで爆走する捜査本部＝移動捜査課を舞台に、個性溢れる刑事たちの熱い人間ドラマが描かれる。

移動捜査課に所属するノンキャリアの刑事・仲沢桃子を土屋、移動捜査課に配属されてくる新人刑事・黄沢蕾を佐藤がそれぞれ演じ、共演には北大路欣也、井ノ原快彦、優香、横田栄司、田中幸太朗らが名を連ねている。

4月22日放送の第3話には、ともに80年代にトップアイドルとして活躍し、現在も幅広く活躍している南野と植草がゲスト出演。南野は山梨県で起きた強盗殺人事件の第1発見者となる友里恵、植草は事件当時に周辺をうろついていた深沢智導をそれぞれ演じる。

山梨県で起きた強盗殺人事件の第1発見者は被害者の母・友里恵（南野陽子）で、山梨県警は付近の防犯カメラに周辺をうろつく不審者が映っているのを発見。その人物が東京都八王子市に住む深沢智導（植草克秀）だとわかり、事件は山梨と東京にまたがる広域犯罪に。出動命令が出た移動捜査課は一番星で山梨県へと向かう。友里恵、深沢の双方に事情聴取をした移動捜査課だが、2人は互いに「面識はない」と返答。しかし桃子（土屋太鳳）たちはそれぞれの自宅で抱いた“ある違和感”の正体に気づく。さらに、深沢の娘の部屋を見た須黒（横田栄司）も、あるものを発見し……。

互いにデビュー40周年を迎えたが、ドラマでは初共演となる南野と植草。現場で久々に会ったという2人は、当時歌番組などで顔を合わせていたこともあり、撮影の合間には思い出話に花を咲かせていた。

また、植草は佐藤と井ノ原にとっては事務所の先輩でもあった。新旧アイドルたちの世代を超えた共演にも注目だ。（文＝リアルサウンド編集部）