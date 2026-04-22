佐藤勝利＆井ノ原快彦、ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』第3話で事務所の先輩だった植草克秀と共演

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南野陽子と植草克秀が、4月22日放送のテレビ朝日『ボーダレス～広域移動捜査隊～』第3話にゲスト出演する。

土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務め、横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦といった個性豊かな俳優陣が出演する本ドラマは、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。

■新旧アイドルたちが世代を超えて共演

4月14日の放送で次回予告に南野と植草が登場した途端、SNSでは「カッちゃんとナンノ！」「80年代アイドル世代にはたまらん」と歓喜の声が上がった。

ともに80年代にトップアイドルとして活躍し、現在も幅広い活躍でその存在感を見せるふたり。現場で久々に会ったという南野と植草は、当時歌番組などでしょっちゅう顔を合わせていたこともあり、撮影の合間には思い出話に花を咲かせていた。デビュー40周年を迎え、ますます円熟味を見せる南野と植草の“ドラマ初共演”は必見だ。

さらに、佐藤勝利、井ノ原快彦にとっては事務所の先輩でもあった植草。新旧アイドルたちが世代を超え、今話で見せる共演にも注目が集まる。

今夜放送の第3話では、移動捜査課が駆る捜査本部車“一番星”が東京と山梨を大爆走。そして今夜もまた移動捜査課メンバーの過去が明らかになる。さらにラストには、メンバーのひとりに不穏な動きが…。

■第3話あらすじ

山梨県で起きた強盗殺人事件。第一発見者は被害者の母・友里恵（南野陽子）で、山梨県警は付近の防犯カメラに周辺をうろつく不審者が映っているのを発見する。その人物が東京都八王子市に住む深沢智導（植草克秀）だとわかり、山梨と東京にまたがる“広域犯罪”に。出動命令が出た移動捜査課は“一番星”で山梨県へと向かう。

友里恵、深沢の双方に事情聴取をした移動捜査課だったが、ふたりは互いに「面識はない」と返答。しかし桃子（土屋太鳳）たちはそれぞれの自宅で抱いた“ある違和感”の正体に気づく。さらに、深沢の娘の部屋を見た須黒（横田栄司）も、あるものを発見し…。接点がないはずの男女を繋ぐ手がかりを確証に変えるべく、今夜も“一番星”が大爆走する。

■番組情報

テレビ朝日『ボーダレス～広域移動捜査隊～』

毎週水曜21:00～

出演：土屋太鳳、佐藤勝利

横田栄司、田中幸太朗、優香、北大路欣也、井ノ原快彦

■【画像】第3話に出演する南野陽子と植草克秀

■【画像】第3話の場面写真

■関連リンク

『ボーダレス～広域移動捜査隊～』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/borderless/