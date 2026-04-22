■アコム <8572> 517.3円 (+34.4円、+7.1％)



アコム <8572> [東証Ｓ]が急反発。20日の取引終了後に、集計中の26年3月期の連結業績について、売上高が従来予想の3318億円から3377億円（前の期比6.3％増）へ、営業利益が886億円から1003億円（同71.3％増）へ、純利益が722億円から796億円（同2.5倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感された。営業貸付金利息が計画を上回ったことに加えて、円安の為替影響を受けたことなどが売上高を押し上げた。また貸倒関連費用、利息返還費用、その他の営業費用が計画を下回ったことも利益の上振れに寄与した。なお、業績上振れに伴い、期末配当予想を10円から12円へ引き上げ年間配当予想を22円（前の期14円）とした。



■オリコ <8585> 1,063円 (+58円、+5.8％)



オリエントコーポレーション <8585> [東証Ｐ]が3日続急伸。アクティビスト（物言う株主）として知られているストラテジックキャピタル（東京都港区）がみずほフィナンシャルグループ <8411> [東証Ｐ]とオリコに対して株主提案を行ったことが20日に明らかとなった。オリコの議決権48.8％を保有する筆頭株主のみずほＦＧがオリコを実質的に支配していると評価されても止むを得ない状況であるにもかかわらず、オリコを連結子会社ではなく持ち分法適用会社としていることを問題視した。ストラテジックはオリコがみずほＦＧの連結子会社になった場合、バーゼル規制上の自己資本比率の基準に関して、同比率の算出に用いるみずほＦＧのリスクアセットが3兆6000億円増加し、信用リスクが悪化する可能性について指摘したうえで、みずほＦＧに対してオリコが連結子会社となった場合のバーゼル規制に与える影響を開示するように提案。更に、みずほＦＧはオリコを完全子会社化する、あるいはオリコ株式を完全に売却することを通じて、オリコとのゆがんだ関係を根本から解決するべき、との考えを表明している。オリコ株を巡っては、親子上場解消を巡る思惑が台頭。株価にプレミアムを上乗せしたTOB（株式公開買い付け）や、みずほＦＧによる株式処分後にオリコが企業価値向上に向けた取り組みを本格化させるシナリオなどへの思惑が広がり、買いを集める形となった。



■アサカ理研 <5724> 3,360円 (+165円、+5.2％)



アサカ理研 <5724> [東証Ｓ]が急反発。エンビプロ・ホールディングス <5698> [東証Ｓ]、ＡＲＥホールディングス <5857> [東証Ｐ]、松田産業 <7456> [東証Ｐ]といった貴金属回収に絡む銘柄群が上昇した。日本経済新聞電子版は20日、「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じた。記事によると、近くまとめる政府の循環経済行動計画に盛り込むとし、同計画は夏に公表予定の骨太の方針に反映するという。この報道を受け、関連銘柄に思惑的な物色が広がったようだ。



■日電硝 <5214> 7,926円 (+387円、+5.1％)



日本電気硝子 <5214> [東証Ｐ]が4日続急伸。21日、超薄板ガラス「Sonarion（ソナリオン）」を用いたスピーカー振動板が、フルレンジスピーカーユニットブランドの「Feastrex（フィーストレックス）」に採用されたと発表しており、好材料視された。「Feastrex」は、音楽の感動を忠実に再現するために生まれた、日本のハイエンドスピーカーユニットブランド。「Sonarion」は複数の音響ブランドで採用が進んでおり、オーディオ分野での活用事例が広がっている。



■テクミラ <3627> 294円 (+14円、+5.0％)



テクミラホールディングス <3627> [東証Ｓ]が3日ぶり急反発。20日の取引終了後、円建てステーブルコイン「JPYC」を発行・償還するＪＰＹＣ（東京都千代田区）に対し追加出資を行ったと発表しており、好感した買いが集まった。テクミラはグループ会社のネオスにおいてプリペイド決済機能を実装したウォレットアプリを提供するサービスを展開。ＪＰＹＣとの連携を強化することで、コンシューマー領域でのステーブルコインの利用環境の向上と市場拡大に貢献することを目指す。出資は2023年に設立したコーポレートベンチャーキャピタルを通じて実施しており、最初の出資は今年2月に行った。



■不動テトラ <1813> 3,110円 (+145円、+4.9％)



不動テトラ <1813> [東証Ｐ]が9日ぶり大幅反発。21日午前11時ごろに集計中の26年3月期連結業績について、売上高が従来予想の800億円から815億円（前の期比17.2％増）へ、営業利益が49億円から58億円（同82.6％増）へ、純利益が34億5000万円から43億円（同95.3％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感された。土木事業及び地盤改良事業で工事が順調に進捗したことで売上高が従来予想を上回ったことに加えて、地盤改良事業における追加変更工事の獲得などによる利益率改善が寄与した。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想も90円から115円（前の期60円）へ引き上げられた。



■ＦＪネクＨＤ <8935> 1,622円 (+62円、+4.0％)



ＦＪネクストホールディングス <8935> [東証Ｐ]が大幅続伸。21日午後2時ごろに集計中の26年3月期連結業績について、売上高が従来予想の1390億円から1420億円（前の期比26.3％増）へ、営業利益が135億円から140億円（同47.6％増）へ、純利益が90億円から95億円（同46.5％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感された。主に不動産開発事業において、資産運用型マンションの販売が計画を上回って推移したことなどが要因としている。なお、あわせて期末配当予想を34円から38円へ引き上げ、年間配当予想を66円（前の期54円）とした。



■日精機 <7287> 2,671円 (+40円、+1.5％)



日本精機 <7287> [東証Ｓ]が続伸。20日取引終了後、自動車部品メーカーの東洋電装（東京都港区）の株式を取得し、完全子会社化すると発表した。買収額は498億5000万円。株式取得実行日は10月1日の予定。これが買い手掛かりとなった。



■ネクセラ <4565> 1,033円 (+12円、+1.2％)



ネクセラファーマ <4565> [東証Ｐ]が続伸。20日の取引終了後に、アッヴィ との神経疾患における複数のターゲットを対象とした 創薬提携において、研究段階における3件目の重要なマイルストンを達成し、これに伴い1000万ドルを受け取ることになると発表したことが好感された。同マイルストンは大半を26年12月期に、残りを27年12月期以降に収益計上する予定としている。なお、22年に締結したアッヴィとの創薬提携及びライセンスのオプション契約によると、ネクセラは最大4000万ドルの初期開発マイルストンを受領する権利を有しており、更にオプション行使や開発・販売の目標達成に応じ、最大12億ドルのマイルストンに加えて、グローバルでの販売高に応じた段階的ロイヤルティーを受領する権利を有している。



■ＧＳユアサ <6674> 6,669円 (+66円、+1.0％)



ジーエス・ユアサ コーポレーション <6674> [東証Ｐ]が3日ぶり反発。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は20日、同社株の投資判断を3段階で最上位の「オーバーウエイト」で新規カバレッジを開始した。目標株価は8250円とした。再生エネルギー拡大に伴って電力需給バランスの安定化に寄与するESS（Energy Storage System：電力を一時的に貯蔵して必要な際に供給するシステム）のニーズが高まっている。同証券では、再エネ用ESSの日本のコア銘柄として評価している。同社は車載用リチウムイオン電池の需要増を取り込むモビリティ向け電池サプライヤーとして評価されてきたが、今後は社会インフラ向け電池サプライヤーとしての期待が一段と高まる、とみている。



■クボタ <6326> 2,641円 (+26円、+1.0％)



クボタ <6326> [東証Ｐ]が続伸。同社は21日午後2時ごろ、1500万株（自己株式を除く発行済み株式総数の1.3％）、300億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表。これが買い手掛かりとなったようだ。取得理由は、株主還元策の一環として1株あたりの価値を向上させていくため。取得期間は4月22日から12月18日までとなっている。



※21日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース