ヤクルト2年目のモイセエフ・ニキータ

プロ野球、ヤクルトのモイセエフ・ニキータ外野手は21日、2軍日本ハム戦に先発出場。今シーズン第2号となる2ラン本塁打を放った。19歳の燕戦士が見せつけた豪快弾に、ファンは「期待しまくり」「燕のリチャード」と期待を寄せている。

乾いた打球音とともに、豪快な放物線を描いた。「2番・左翼」で先発したモイセエフは初回無死一塁、日本ハム先発で、3月のワールド・ベースボール・クラシック台湾代表だった古林睿煬投手が投じた148キロの直球を豪快に引っ張った。打球は右中間のフェンスを越える2ランとなった。

試合を配信した「DAZN」のベースボール公式Xは、「19歳の燕戦士 モイセエフ ニキータ 今シーズン第2号となる ツーランホームラン！」と記して実際の動画を投稿した。ロマンあふれる一発に、ファンから希望の声が殺到している。

「直近で1軍の緊張感と投手を経験できたのが良かったのかな…」

「何かフォームも綺麗になってない？」

「期待しかない」

「モイセエフくん、やったー?」

「期待しまくりです」

「燕のリチャード」

「次回の1軍ではこれを見たいぞ」

「もう神なんだよねニキータは」

「ニキータえぐいな！」

「すでに2軍のなかで格が違うな」

モイセエフは2024年のドラフト2位で、愛知・豊川高から入団した19歳。1年目の昨季は2軍56試合で4本塁打したものの、打率.136と課題を残した。今季は1軍も経験。この日の2号でさらに期待が高まっている。



（THE ANSWER編集部）