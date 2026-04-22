◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・長野）

スポーツ報知評論家の高橋由伸が逆転勝ちした中日戦を振り返り、負傷離脱した泉口の代役にキャベッジを指名した。この日は３番に増田陸は入ったが不発。「（泉口が務めていた）３番が日替わりなら動きがとりづらくなる」とした。

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勝つには勝ったが、相手に助けられた部分も多い。逆転した７回はミスで得たチャンスを平山がものにした。２ボールから連続ファウルした際はやや力みを感じたが、きっちりと修正した。スイングに無駄はないし、思い切りがいい。楽しみな選手だね。というより、やはり、泉口が抜けた打線は心配だ。

この試合は、その３番に増田陸を入れた。打てばいいが結果は出なかった。これで明日２２日も入れ替えるとなれば、打線がリズム良く回るイメージが沸かない。一番安定していた泉口の代わりとなれば、ただ一人、キャベッジだろう。今まで通り、３番を不動にすることで同じようなリズムが生まれるかもしれない。３番に打てる泉口がいたから、２番・キャベッジが生きた。しかし、３番が日替わりなら、キャベッジが２番にいると動きが取りづらくなる。

１番と２番には、最近調子の良さそうな佐々木と松本剛あたりがいいのではないか。もしも、３番・キャベッジがはまったら、泉口が復帰した時に、１番に置いてもいいと思う。なるべく上位打線は動かしたくないから、１、３、４番が不動になる。何か新たな形が見えるかもしれないね。（高橋 由伸）