米男子ゴルフのPGAツアーは20日、27年はハワイ州で大会を開催しないと発表した。同州では1971年以降は途切れることなく、大会が行われてきたという。

今季は1月にハワイ州カパルアで開幕戦として予定していた「ザ・セントリー」（プランテーションC）が水不足などにより中止。その翌週の同州ホノルルでの「ソニー・オープン」（ワイアラエCC）は今季がスポンサー契約最終年だった。

両大会はいずれも日本選手にとっては縁が深い。99年に開幕戦としてスタートしたザ・セントリーでは25年に松山英樹がツアー新記録となる通算35アンダーで優勝した。65年に創設され、71年からは毎年開催されてきたソニー・オープンでは「ハワイアン・オープン」の名称だった83年に青木功が日本男子初の米ツアー勝利を挙げた。最終日の18番パー5で残り128ヤードの第3打をPWで放り込んだ逆転のイーグルは多くのファンの目に焼き付いている。99年からソニーが大会スポンサーとなり、松山も22年に優勝。多くの日本選手が主催者推薦で出場し、日本人の観客も多かった。

ソニー・オープンについてはシニアのチャンピオンズツアーへ移行することで協議中だという。PGAは今後、来季日程を発表するとしている。