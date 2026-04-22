「日本という国を代表して」アジア王者を目ざす。初のACLEで決勝進出の町田、DF岡村大八は切望「優勝を掴み取って帰りたい」
サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のFINALSで、町田は準々決勝のアル・イテハド戦で１−０の勝利。続く準決勝のシャバーブ・アル・アハリ戦も、１−０で接戦を制した。
初のACLEで決勝進出を決めた試合後、フラッシュインタビューに応じたDF岡村大八は「特に後半は苦しいゲーム展開になりましたけど、VARに助けられたゲームだったかなと思いますし、まだまだ修正できる部分があるので、勝って修正して、決勝に挑めればいいかなと思います」とコメントする。
クリーンシートで終えたこの試合で、町田は二度、ネットを揺らされたが、いずれもVARが介入し、ゴールは無効と判定された。
劣勢の時間帯は長かったが、３バックの中央で奮闘した岡村は「最終的に中をやられなければ大丈夫だったので、クロスのところ、マークのところは常にしゃべりながら、ボールに一歩寄せて、良いシュートを打たせないことをかなり意識していました」と振り返る。
次は決勝戦。アジアの頂点を目ざし、前回王者のアル・アハリ・サウジと激突する。
「うちの守備陣がゼロでこれているので、継続していけば負けることはない」と自信を示す岡村は、「日本という国を代表して、決勝に挑んでいきたいと思いますし、ここまで来たからには、やっぱり優勝を掴み取って日本に帰りたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。バラのゴラッソは無効に。なぜ？
初のACLEで決勝進出を決めた試合後、フラッシュインタビューに応じたDF岡村大八は「特に後半は苦しいゲーム展開になりましたけど、VARに助けられたゲームだったかなと思いますし、まだまだ修正できる部分があるので、勝って修正して、決勝に挑めればいいかなと思います」とコメントする。
劣勢の時間帯は長かったが、３バックの中央で奮闘した岡村は「最終的に中をやられなければ大丈夫だったので、クロスのところ、マークのところは常にしゃべりながら、ボールに一歩寄せて、良いシュートを打たせないことをかなり意識していました」と振り返る。
次は決勝戦。アジアの頂点を目ざし、前回王者のアル・アハリ・サウジと激突する。
「うちの守備陣がゼロでこれているので、継続していけば負けることはない」と自信を示す岡村は、「日本という国を代表して、決勝に挑んでいきたいと思いますし、ここまで来たからには、やっぱり優勝を掴み取って日本に帰りたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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