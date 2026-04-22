「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

行方の見えないシーソーゲーム。勝利の確信をもたらしたのは、苦労人のバットだった。１点リードの八回１死二、三塁。ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）は初球に食らいつくと、中前に鮮やかにはじき返した。貴重な追加点を皮切りに一挙６点の猛攻で虎を沈めた。

「次につなげるリリーフの方の負担を、少しでも少なくしたい一心で打ちました」。両軍合わせ２８安打２５得点の大熱戦。自身も五、七回含め、３打席連続適時打で存在感を発揮。自身初の３安打４打点を稼ぎ「１軍で猛打賞を打てると思ってなかったので、夢みたいな気持ちです」とほおを紅潮させた。

苦節８年目。投手として入団し、戦力外も経験し、野手に転向。育成契約も経てはい上がった不屈の男だ。守備位置まで、いつも全力疾走。「野手に転向してから野球人生が終わるまで、絶対やろうと決めたこと。自分の中では当たり前なこと」。高校球児のようなハツラツさが、見る者の心を揺さぶる。「明日も試合に出たいっていう気持ちだけでやっています」と泥くさく語った。

チームはこれで今季初の４連勝。借金を１まで減らし、勝率５割が目前となった。