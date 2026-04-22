「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）

痛恨のアクシデントに見舞われた。巨人・泉口友汰内野手（２６）が２１日・中日戦（長野）の試合前練習中に打球が顔面に直撃して負傷。脳振とう特例対象選手として出場選手登録を外れた。

緊急事態に陥り、周囲は騒然となった。試合前の練習中。チームメートの打球が練習をしていた泉口の口元付近に当たり、グラウンドに倒れ込んだ。スタッフや関係者が駆け寄る。頭は固定され、顔を隠された状態で担架に乗せられた。グラウンドにまで入ってきた救急車で病院に向かった。

球団によると長野市内の病院に救急搬送され、搬送先の病院で「脳振とう」、「顔面打撲」、「口腔（こうくう）内裂創」と診断されたという。阿部監督は「脳振とうの診断を受けましたので、多少時間がかかるかなというのはあります」と説明した。

遊撃のレギュラーを担う背番号３５。今季は１９試合に出場し打率・２７１、３本塁打、８打点をマーク。堅実で堅い守備と、勝負強い打撃でチームにとって不可欠な存在となっている。

非常事態を受け、特例代替選手として高卒２年目の石塚裕惺内野手（２０）が登録された。石塚はこの日のファーム・西武戦（Ｇタウン）に先発出場したが、途中交代して長野に駆けつけた。若手たちも奮起して逆転勝ちした試合後、指揮官は「若い選手にはチャンスが来たと思って頑張ってもらいたい」と奮起を促した。