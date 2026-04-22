「日本ハム３−１楽天」（２１日、エスコンフィールド）

絶好調男が暗雲を吹き飛ばした。「どうした、奈良間っち！？」。驚きの声を上げながら、日本ハム・新庄剛志監督（５４）も笑顔満開だ。９番に入った奈良間が決勝の適時二塁打。また持ち前の勝負強さを発揮した。

同点の四回２死二塁で、ボール気味の高め１５１キロを見事にジャストミート。高々と左翼手の頭上を越した。今季１３試合目のスタメンで無安打は１試合のみ。この一打で得点圏では１２打数８安打の打率・６６７と、驚異の数字となった。

「力み過ぎず、いい力感で打てた」。好機でも力まない打撃は、新庄監督の助言が効いている。元旦に届いた「今年は芯に当ててくれ」というメッセージ。「本当に自分の中できっかけになった。常にそれを頭に入れながらやることで、打撃の感覚も変わった」と、大きな要因となったことを明かした。

勝ち越し打の直後には、水野も左前適時打で追加点。こちらも得点打率・４１２の勝負強さだ。指揮官は「今日のポイントは９番、１番。一番いい打率の選手を並べて、点を取りたかった」とほくそ笑んだ。

３カード連続負け越しとなった１９日の西武戦で左手首を骨折した水谷が離脱。そんな苦境の中で挙げた白星は大きい。奈良間の適時打で１２球団最速のチーム１００得点目にも到達。新庄監督は「４月を５割で乗り越えられたら」と現実を見据えつつ「かみ合ってくる時が来るから、そしたら４５連勝ぐらいしたい」。豪快に笑って、先を見据えた。