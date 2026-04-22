◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

巨人の平山功太内野手（２２）が、３年目でプロ初打点＆初Ｖ打。広島在住の父・正道さん（５６）が、ニューヒーローの秘話を語った。

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よくやったですね。５日に支配下契約が決まったときに「支配下になったよー。広島に行くけえ」って電話で連絡をもらって。「出られたらいいな。三振してもいいから思いっきり振れ」と伝えました。電話口でも落ちついとる。メンタル強くなったなーと思いましたよ。

小学１年から野球を始めて、目の色が変わったのは３年生でした。６年生の試合でいきなりバットの芯で捉えたんですよ。自分は広陵で野球をやっていて絶対、プロ野球選手になりたかった。途中で部を辞めたんですけど、功太には「お前は絶対になれる。なれる」と言い聞かせた。言霊です。熱血指導、うるさいくらいやりましたよ（笑）。小学校の卒業アルバムに「プロ野球選手」と書いとったですね。

環太平洋大を中退したとき、野球を続けるか悩んでいました。自分は親に大学へ行かせてくれと頼んだんですけど諦めて就職した。いまだに後悔しとるんですよ。その経験があるから、功太に「お前、絶対悔やむぞ。ダメでもいいから２年間、やってみろ」と言いました。「１年でプロに行きます」と。それで（当時ベイサイドリーグ）スカイセイラーズさんでお世話になることになったんです。

私が千葉に初めて行ったのは、３年前のドラフト当日。指名されると思っていなくて、スカイセイラーズを退団するから引っ越しの手伝いに行ったんです。ドラフトが始まる前の午前中、荷物を包んでいるときに「父さん、頼む。（プロに行くために）もう１年、時間をください」って。その後、ドラフトで（巨人から）名前呼ばれた時は２人で泣きましたね。ものごころがついてから功太が泣いているのを見たのは最初で最後です。

プロは実力の世界。悔いがないところまで戦ったら、もう辞めてもいいと思ってます。けがをせずに頑張ってほしい。それだけです。完全に親元は離れて、もうお前の人生じゃけえ、お前が思うように悔いなく生きなさい。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日、広島市生まれ。２２歳。瀬戸内高を経て環太平洋大に進学も中退。独立リーグ千葉スカイセイラーズを経て２３年育成ドラフト７位で巨人入団。昨季３軍で５６試合出場、打率２割９分、５本塁打、２６打点。４月５日に支配下登録。１８５センチ、８２キロ。右投右打。