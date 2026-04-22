9人組ガールズグループ「NiziU」のRIKU（23）が21日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。学生時代に男子から呼ばれていた「あだ名」を明かした。

この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。

冒頭にRIKUは幼少期から空手を習い、黒帯を持つ有段者であることを告白してスタジオを驚かせた。「『この習い事をやってよかった』しみじみ感じた瞬間」のトークテーマでは「女の子で空手をやっていて、黒帯までいっているというのが珍しかった。なので、学校の男子たちからは“師匠”って呼ばれてて」と、周囲から一目置かれていた過去を明かした。

これを聞いたMCの明石家さんまは、「怖いもんな。強いと」と大笑いしつつ納得。当時、男子たちの間では「師匠を怒らせたら絶対アカン」という共通認識があり、RIKUが掃除をサボっている男子に「やりや!」と指示すると「みんな言うこと聞いてくれて。絶対私には逆らわなかった」と振り返った。