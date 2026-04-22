「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

４時間２１分に及んだ乱戦を終え、阪神・佐藤輝明内野手（２７）は足早にチームバスへと向かう通路を進んだ。今季のチームはこの試合まで、先制すれば９連勝中だったが、初めての敗戦。それでも、横浜に刻んだ３本の二塁打は色あせない。

まずは２点リードの三回２死一塁だ。初対戦の深沢に対し、カウント３−１から外角低めに投じられた落ち球をすくい上げた。「しっかりはじき返せた」という鋭い打球は瞬く間に右中間を破り、一走・中野が激走で一気に生還。今季２１試合目ながら１２球団最速で２０打点目を記録し、「追加点を取りたいと思っていましたし、しっかり長打を打って、ランナーをかえすことができて良かったです」と納得顔だ。

最後まで意地を見せたのもこの男だった。今季最大３点差をひっくり返された七回１死では、２０３センチの長身助っ人右腕・レイノルズの外角１５４キロを捉えた。中堅左への打球は三森のグラブをはじき、その間に二塁へ到達。続く大山の右前打で三塁へ進むと、木浪の二ゴロの間に一時同点のホームを踏んだ。

これだけでは終わらない。再び勝ち越しを許した６−１０の八回だ。森下の適時打で１点を返し、なおも１死満塁でカウント１−１から伊勢のフォークを捉えた。１点差に詰め寄る右翼線への２点適時二塁打をマーク。打率は・４０３へと上昇し、打点「２２」でシーズン１４９打点ペースと、リーグ２冠の数字をさらに伸ばし「（３安打とも）良い打球だったと思います」とうなずいた。

快記録も見えてきた。この日で４月に放った二塁打は９本目。１９７４年６月に藤田平（本紙評論家）が記録した球団記録の月間１２二塁打まで３本と迫った。シーズンの球団最多は２０１０年に新井貴浩が放った４２二塁打。今月は７試合残っており、球団史に名を刻む一撃に期待がかかる。「しっかり準備ができている。あとは運が良いなと」。４番のバットは止まらない。

◆１６失点は今季両リーグ最多 阪神の１６失点は２６年の１２球団ワースト。球団で１６失点以上は、１９年７月２８日巨人戦（東京ド）１６失点以来、７年ぶり。なお阪神の１試合最多失点は、５０年１０月６日中日戦（大阪）での２２失点。