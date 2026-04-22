【経済指標】

【米国】

＊小売売上高（3月）21:30

結果 1.7%

予想 1.4% 前回 0.7%（0.6%から修正）（前月比)

結果 1.9%

予想 1.4% 前回 0.7%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比)



＊中古住宅販売成約指数（3月）23:00

結果 1.5%

予想 0.0% 前回 2.5%（1.8%から修正）（前月比)



【発言・ニュース】

＊ウォーシュ次期ＦＲＢ議長

・生活費の問題ほど差し迫った課題はない。

・２０２１年から２０２２年にかけての政策ミスの余波にいまも対処中。

・ＦＲＢの政策運営における体制転換が必要。

・ＦＲＢには新たなインフレの枠組みが必要。

・ＦＲＢには新たなツールと新たなコミュニケーションが必要。

・ＦＲＢは予測に必要以上に長く固執している。

・倫理問題はＦＲＢの信頼性の核心を揺るがした。

・承認されれば、未開示の資産を売却する。

・中央銀行は誤りを犯した際には迅速に是正する必要。

・ＦＲＢ当局者が政策への考え方を改めることが不可欠。

・物価が安定しているということは、価格変動を誰も話題にしないということ。

・ＦＲＢの権限の範囲外には踏み出さない方針。

・トランプ大統領から独立した立場を維持すると断言。

・トランプ大統領は利下げに前向きな傾向がある。

・大統領からいかなる金利決定の約束を求められていない。

・大統領の「操り人形」には決してならない。

・バランスシートは漸次的かつ慎重に縮小する必要。

・もっと議論が紛糾するＦＯＭＣが好ましい。

・ＦＲＢのバランスシートが縮小すれば、金利は低くなり得る。

・ドルは世界経済の要。

・トランプ大統領に利下げ要請されたとの報道を否定。

・ＦＲＢのバランスシートに長期資産は含まれるべきでない。



＊トランプ大統領

・新しいＦＲＢ議長が利下げしないとすれば残念だ。

・米国は常に世界で最も低い金利を維持すべき。

・インフレと闘うための利上げはこれまでも支持。

・インフレ抑制のための利上げはある程度効果的。

・ＦＲＢのビルは完成時、４０億ドルを超える費用がかかる可能性。

・株式市場の上昇に言及。

・インフラへの攻撃はイランの軍事力を損なう可能性。



＊イランの参加がいまだ確定せず バンス副大統領のパキスタン行きも保留

米国とイランの停戦が明日２２日に期限を迎えるのを前に、戦争終結を目指す第２回協議にイランが参加するかどうかは、いまだに確定していない。ホルムズ海峡の封鎖問題を巡り、双方は依然として激しく対立している。イランが米国の交渉案に応じていないため、バンス副大統領のパキスタン行きは保留されているという。

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