◇セ・リーグ 広島2―1ヤクルト（2026年4月21日 マツダ）

【佐々岡真司氏 視点】広島・森下の修正力が光った。前回14日中日戦（豊橋）は地方球場の難しさもあって初回に4失点。その反省を踏まえてこの日は初回から全力で、ギアを上げて臨んでいた。やや力みもあり、シュート回転する直球は見られたが、2回以降は本来の姿を披露。試合の中で体の開きを抑えるなど投球フォームを微調整して立て直したところは、さすがだ。

しっかり右腕を振った中で制球もできていた。直球にも力があった。投手としては白星が一番の良薬。こういう投球を続けていけば試合はつくっていける。また、捕手・持丸もうまくリードしていた。公式戦では初めてバッテリーを組んだ森下を引っ張っていた。特に左打者に対しては内角への直球とカットボールをうまく使っていた。最後までマスクをかぶり、勝利できたことは持丸にとっても大きい。

攻撃陣では秋山、野間。救援陣では3者連続三振に抑えた中崎。ベテランの力は頼りになる。それを証明した戦いぶりでもあった。 （スポニチ本紙評論家）