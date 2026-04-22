かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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4月22日（水）は、東貴博、椿鬼奴、田村裕、河井ゆずるが来店。実家金持ち＆貧乏芸人が実家や家族にまつわる余談を語る。

トピック「絶対に余談が語りたくなる“実家ヒストリー”」では、実家の写真を元に金持ち＆貧乏余談を語り合う。

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実家が浅草の4階建てビルと話すのは、コメディアン東八郎の息子である東貴博。山内が「実家がビルですか？」と驚くと、「えっビルじゃないんですか？みんな」とお坊ちゃまらしいリアクションを。そんなやりとりを聞いた河井ゆずるは、「実家ってビルの屋上にあるもんですよ」と声をあげ、濱家から「お前だけや！」とツッコまれる。

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その河井は心斎橋の雑居ビルの屋上にあったというプレハブ小屋の実家の写真を披露。2棟のうち1棟はモップやホウキなどが入っていたのをどかして住み、もう1棟は半分以上が機械室だったと話すと、東は「ごめん、ちょっと泣きそうになっちゃった」と目頭を押さえる。そんな河井の実家の風呂は外にあったため、ある日、母親が「一番風呂入ってくるわ」と向かったが、その後「ギャー！」という悲鳴が聞こえてきたという。なんと、母親より先にカラスが二羽風呂に入っていたのだそう！？ これにはスタジオも「一番風呂取られてた」と騒然となった。ほかにもプレハブ小屋にねずみが真冬に暖をとる為に入ってきたものの、入ってきて外より寒かったらしくブルブル震えて出て行ったという逸話も披露。濱家は「かわいそうです」…とコメントしていた。

旅行の話題では、母親の休みがなかったため家族旅行は「絶対になかった」という河井が、小学校5年生の時に唯一母と弟の３人で京都の嵐山に行った時のエピソードを披露。お金がないため竹林をやたら練り歩いた一家は、当時、嵐山にあった目的地の美空ひばり記念館に着いたが……！？

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また東は、安めぐみと結婚する際、婚約指輪は「ハリー・ウィンストンがいい、ニューヨークの本店で買おう」という話になり、注文をして弟に取りに行かせた時のエピソードを。田村は「ホームレス中学生」の印税２億円を散財した時のことを回想。その様子を目撃していた濱家は「絶対にすぐなくなると思ってました」と話す。

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このほか、袋とじVTR「関西人のお金事情を余談調査！わたし最近こんなことに散財しましたランキング」では、財布の紐が固い関西人が最近どんなことに散財したかを調査し、ランキング形式で発表。

「芸人最強の金持ち松井ケムリ！父親からとんでもない差し入れ」のトピックでは、山内が地元の島根で営業があった時に、親が差し入れしてくれた時のエピソードを披露する。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。22日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。