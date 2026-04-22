「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

阪神は今季最大３点差を逆転されると今季初の２桁失点で敗れた。先制した試合は９連勝中だったが、“神話”が崩れた。１試合１６失点は１９年７月２８日の巨人戦以来７年ぶり。先発の才木は５回７安打６失点。才木の６失点以上は７失点した２３年７月の巨人戦以来３年ぶりで、自責点６は自身ワースト。七回に３番手で登板したモレッタは３四球を与える乱調で１死も奪えず１安打４失点。八回にも湯浅と岩貞で６点を奪われた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−点を取った後に取られる苦しい展開だった。

「今日はそういう展開なんでしょうね」

−先発の才木は序盤、状態は悪くなかった。

「ゲーム展開でしょうね。こういうゲーム展開で、五回に追い越されたのかな。その後、追い越せずに同点までだったらね。もう一歩越えているとチャンスはまだ広がるんですけど、なかなか難しいゲームでした」

−四球は大量失点につながりやすい。

「どちらのチームもですね。今日はそういうゲームだったと切り替えるしかないですね」

−どこかでリリーフに断ち切ってほしかった。

「こういうゲームが非常に多いのが今シーズンの特徴でもある。まだ４月。そういうところを想定しながらやっていっているのはありますが、今日は向こうに分があったということですね」

−プロ初安打の嶋村は捕手として経験を糧に。

「みんな一歩目はありますけど、タフなゲームの展開でしたから。またクリーンな状態でね。木下も、岩貞も含めて切り替えです。とにかく切り替えることが非常に重要。打った選手はそれで乗っていけばいいしね。お疲れさまでした」