大分県の陸上自衛隊の演習場で、実弾射撃訓練をしていた戦車内で爆発が起き、隊員３人が死亡し、１人が負傷する痛ましい事故が起きた。

火器使用中の事故は実力組織の根幹にかかわる重大な問題だ。防衛省と自衛隊は原因を究明し、再発防止策を講じねばならない。

事故があったのは大分県の日出生台演習場だ。陸自によると、戦車内の砲弾が破裂したという。詳細はまだ判然としない。

爆発は、２０１０年度に導入された、デジタルシステムで射撃や指揮通信の機能を高めた国産新鋭の「１０式戦車」内で起きた。現在の陸自の主力戦車である。

事故を起こした戦車は、南西諸島の防衛を主な任務とする西部方面戦車隊に所属していた。この戦車隊は、敵の離島への上陸を阻止する重要な役割を担っている。

高い殺傷力を持つ砲弾がなぜ破裂したのか。砲弾自体に問題があったのか、保管に不手際があったのか。あるいは当日の取り扱いは規定通りに行われていたか、徹底的な調査が必要だ。

特に陸自は、しっかりとした統制が取れているのか、組織に緩みはないのか、日常の行動も含めて総点検せねばならない。

戦車は移動の際、公道を走ることもある。今回の事故が原因で、戦車の走行に不安を感じる住民も多いに違いない。

陸自は調査の進捗（しんちょく）状況について国民に丁寧に説明すべきだ。

陸自トップの荒井正芳・陸上幕僚長は記者会見で謝罪し、同型の戦車による実弾射撃訓練を全国で中止したことを明らかにした。事態の重大性を考えれば当然だ。

戦車の事故では、１７年、北海道の演習場で別の型式の戦車が横転し、下敷きになった隊員が死亡したことがある。

自衛隊員の訓練は危険と隣り合わせだ。だからこそ最大限の安全管理を行う必要がある。今回の事故をしっかりと検証し、戦車の訓練に関する安全管理規定に新たな対策を組み込むことが重要だ。

陸自を巡っては、先月、宮崎県の駐屯地に所属する幹部自衛官が在日中国大使館に侵入し、逮捕されたばかりだ。幹部自衛官は「大使に面会し、強硬な発言を控えてほしいと伝えようと思った」と供述しているという。

中国政府は日本政府に抗議し、中国メディアは「日本の右傾化の表れだ」と批判している。自衛隊は、隊内の規律の緩みが筋違いの批判を招く悪例となることを自覚すべきである。