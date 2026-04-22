青森県で最大震度５強を観測する地震があり、北海道から東北までの広い範囲に津波警報が発表された。

一時は１８万人に避難指示が出るなど、大きな影響が出た。

揺れに見舞われた地域は、２０１１年の東日本大震災の被災地と重なる。「当時の教訓から、すぐ高台に駆け上がった」と話す住民が多かったという。

一部の地域では、高台につながる道路で車の渋滞が起きた。避難のあり方は、地域の実情に応じて不断の見直しが必要だろう。

震源から遠く離れた東京都内では、高層ビルを揺らす「長周期地震動」が観測された。

新宿の都庁舎では、４５階の展望室に向かうエレベーターが揺れを感知して停止した。復旧まで１時間を要し、観光客ら３１０人が展望室で待機する事態となった。

長周期地震動は１月に島根、鳥取両県で震度５強を記録した地震でも観測されている。高層ビルやタワーマンションが多い都市部での、新たな課題だと言える。

地震発生後、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。東日本大震災の場合は２日前に震度５弱の地震があった。この一帯で地震が起きると、大きな地震が続くことがあるため、政府は２２年にこの制度を設けた。

２５年１２月に青森県で震度６強を記録した際に初めて発表され、今回は２度目となる。今後１週間は大地震への警戒を強める必要がある。避難ルートを確かめたり、食料品の備蓄を点検したりして、日頃からの備えを確認したい。

危険が高まった状態とはいえ、実際に大地震が続いて発生する確率は１００回に１回程度とされ、過度の心配は無用だ。通常の社会経済活動を継続することが重要で、予定していた行事などを一律に中止する必要はない。

今回の震源域周辺では、マグニチュード７級の地震は珍しくない。２年に１度ほどの頻度で後発注意情報が発表されると予想されている。自治体は防災対策を再点検するとともに、住民に制度を周知するよう努めてもらいたい。

後発注意情報の期間は１週間となる。これは一応の目安で、それを過ぎれば安心というわけではない。日頃から地震への備えを忘れないようにすることが大切だ。

今回も、Ｘ（旧ツイッター）にＡＩ（人工知能）で作られた巨大津波の動画が投稿されるなど、ＳＮＳ上にデマが拡散した。ＳＮＳ事業者はいち早く削除するなど、対策を強化せねばならない。