建設中の屋島山上水族館＝1969年、高松市

NIPPURAは水族館の水槽向け大型アクリル板で世界シェア1位の企業だ。60カ国以上に納入した。本社は香川県三木町。1969年に敷山哲洋さん（故人）が高松市に「日プラ化工」を設立したのが始まり。製造するアクリル板は、厚さ70センチを超える製品もあり、強い水圧に耐える。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

1969年、高松市の屋島山上水族館（現・新屋島水族館）から「魚の回遊が見られる大型水槽」を受注した。当時はガラス製が一般的。敷山さんは、柱のない大きな開口を持つ水槽を造りたいという依頼主の要望に応えて、世界初のアクリル製回遊水槽を完成させた。

その後、国内事業は大手メーカーとの競合で苦戦し、海外に活路を見いだす。1994年、米国の水族館にアクリル製水槽を納入したのを機に評価が高まる。21世紀に入ると、沖縄県の美ら海水族館のほか、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ、中国各地などで巨大水槽を手がけた。

水槽事業以外に、防潮堤の窓や幹線道路脇に設置する遮音板も生産する。いずれも透明なアクリル板で、視界を遮らない利点がある。

開業して間もない頃の屋島山上水族館の水槽。世界初のアクリル製回遊型＝1970年、高松市

米国のモントレーベイ水族館に水槽を増設する工事＝1994年7月

アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイのショッピングモールに設置した大型水槽