MLBのロッキーズとドジャースは日本時間21日まで4連戦が行われ、2勝2敗で終了。両チームの日本人メジャーリーガーが激突した同地区同士のカードでは、元中日でプレーした現在87歳の権藤博氏がコロラドに訪れました。

ロッキーズの本拠地コロラドのクアーズ・フィールドでの4連戦。権藤氏は第3戦に訪れ、試合前にはカードの初戦で登板したロッキーズの菅野智之投手と一塁ベンチ前で談笑。権藤氏に歩み寄って握手をし、話し込む様子がありました。

さらにブルペンで投球練習を行っていた山本由伸投手が練習を終えて引き上げると、今度は山本投手と談笑。権藤氏は手で投球のジェスチャーを加えながら投球動作の話をしているようで、時折白い歯をのぞかせます。山本投手も食い入るように話しを聞く様子があり、後はがっちり握手で締めました。

権藤氏は中日に入団した1961年に69試合で35勝19敗を記録。32完投を記録して最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振のタイトルを獲得しました。連投に次ぐ連投の活躍から、「権藤、権藤、雨、権藤」といわれ、引退後、中日、近鉄、ダイエーの3球団で投手コーチを歴任し、97年横浜のバッテリーコーチを経て、98年監督に就任。チームをリーグ優勝、日本一に導きました。