６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯まで２２日であと５０日を迎え、２０１８年ロシアＷ杯で日本代表を率いて１６強入りした西野朗氏（７１）がスポーツ報知のインタビューに応じた。突然の監督交代で大会２か月前に就任した同氏は、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦でベルギーに壮絶な逆転負けを喫した「ロストフの悲劇」を経験。西野氏が明かしたＷ杯の「怖さ」や「後悔」とは。当時コーチで、手痛い敗戦を糧に森保一監督（５７）が作り上げた現在の日本代表の強さについても語った。（取材・構成＝金川 誉、斎藤 成俊）

その記憶は、８年を経た今でも鮮明だった。「思えば、本当に僕が足りなかった。今なお、あの時に一度、帰れるならっていう感じだよね」。穏やかな口調の奥に、消えることのない悔恨がのぞく。西野氏は、ハリルホジッチ監督の電撃解任を受けて大会２か月前に就任するとチームを立て直し、１次リーグ（Ｌ）を突破。決勝Ｔ１回戦で優勝候補ベルギーと対戦した。

２点をリードし、日本中が初の８強入りを確信した後半７分。西野氏の目に映ったのは、頭を垂れ、意気消沈するベルギーの選手たち。しかし、それは虚像だった。後半２０分、敵将マルティネスが投入したのは、１９４センチのＭＦフェライニ。西野氏は正直な思いを隠さない。「対応しなきゃと思った。でも、彼は（身長が）高いだけ。これで勝てる、と思っていた自分がいた」。ベルギーの持ち味は高速カウンターと分析して、対策を練ってきた。フェライニにスピードはない。一瞬、心の隙が生まれた。

ここから悪夢が始まった。ベルギーは高さを前面に押し出し、想定外のパワープレーを仕掛けてきた。対応は遅れ、後半２４分に不運な失点で１点差、同２９分にはフェライニのヘディングシュートで同点を許した。Ｊ１歴代最多２７０勝を誇る指揮官は、ＪリーグとＷ杯の明確な差を感じた。

「Ｊリーグでも目をパチッと（まばたき）した瞬間、髪をかき上げた瞬間に、戦況は変わると選手たちに言ってきた。でも実際は、そこまでシビアな世界ではなかった。Ｗ杯は違う。Ｊリーグで長い間やってきた経験値は吹き飛んだ。選手に０コンマ何秒で状況が変わるんだぞって言っていたことが、まさに自分に当てはまった瞬間だった」

そして２―２の後半アディショナルタイム。ＧＫクルトワのキャッチから自陣ネットが揺れるまで、わずか１４秒。「体感としては一瞬」。最も恐れていた高速カウンターを浴びた。パワープレーに対応できず追いつかれ、最後はベルギーの“伝家の宝刀”に切って落とされた。

「（２点リード後に）戦術を統一できなかった。自陣で守ってカウンターを狙う指示を出すべきか、３点目を取りにいかせるべきか。はっきり、ハセ（主将の長谷部誠）に伝えられなかったことが後悔するところ。そのままでいい、という感じで（中途半端な）指示を出してしまった。極端に振れたメッセージを出さなきゃいけなかった」

西野氏は、当時コーチとして隣に座っていた森保一監督から後日投げかけられた一言を明かす。「ベルギーが空中戦に切り替えた時、植田の投入という選択肢はなかったですかね、とぽそっと言われた」。パワープレーに対応すべく、空中戦に強い１８６センチのＤＦ植田直通を投入し、４バックから５バックへの変更。西野は「そういう一手もあった、と今は思う」と、相手の変化に対応できなかった当時の感覚を苦々しく受け止める。

ロシアＷ杯後に就任した森保監督は、時間をかけて“宿題”と向き合い、解決してきた。戦術の幅、交代パターンの豊富さを加えつつ、８年をかけて現在のチームを作り上げてきた。まるで西野氏の後悔を、血肉としているように。

「僕は森保監督にバトンを何とか渡せたけど（２大会連続で指揮する）彼は自分で自分にバトンを渡し、さらに研ぎ澄ましてきた。描いてきた優勝に向けた絵も、あとはもうワンピース、最後はめ込めるぐらいの状況だと思う。今の日本代表は、エゴイストのような個が強いのではなく、結束して戦い、その上に個がある。『日本化した個』の強さがある。あとは一体感を持って結束し、みんなが描いた優勝という絵を、意識高く置くことができれば」

８年前、ロシアに消えた夢の続き。今、自らが果たせなかった冒険の続きを西野氏は頼もしき後継者に託している。

◆西野 朗（にしの・あきら）１９５５年４月７日、浦和市（現さいたま市）生まれ。７１歳。早大時代にＦＷで日本代表入り。卒業後は日立製作所（現柏）に加入して９０年に引退。９４年Ｕ―２３日本代表監督に就任し、９６年アトランタ五輪で指揮した。その後は柏、Ｇ大阪などの監督を歴任してＪ１最多２７０勝。２０１６年に日本協会の技術委員長となり１８年４月、日本代表監督に。１６強入りしたロシアＷ杯後に退任。１９年７月〜２１年７月まではタイ代表監督を務めた。

◆１８年ロシアＷ杯

▽監督交代 日本は縦に速いサッカーを志向するフランス人のハリルホジッチ監督のもとロシアＷ杯切符を獲得。だが、戦術の方向性や指導法を巡り、日本協会は監督交代を決断。開幕が約２か月後に迫る中、当時技術委員長だった西野氏が監督に指名された。

▽本大会 西野氏は香川真司、本田圭佑らＷ杯経験のある選手を中心に代表を選出。１次Ｌ初戦でコロンビアを２―１で破り、第２戦はセネガルに２―２の引き分け。第３戦はポーランドに０―１で敗れたが１次Ｌを突破。決勝Ｔ１回戦、ベルギー戦は後半３分にＭＦ原口元気のゴールで先制、同７分にＭＦ乾貴士のミドルシュートで加点。史上初の８強入りに近づいたが、その後３失点して敗退。西野氏は大会後に退任し、森保監督が誕生した。

◆ポーランド戦 西野氏の采配で、大きな議論を呼んだのが１次Ｌ第３戦ポーランド戦のラスト１０分だ。０―１とリードされていたが、同時刻に行われていた他会場の状況により、スコアが動かなければ決勝Ｔ進出が決まる。選手たちにパスを回して、時間を使うという策を実行させた。「選手に５万人のブーイングを浴びせながらやらせた…。応援してくれた子どもたちも『何で攻めないの？』と言っていたという話も聞いた。自分の信条としては、許せない」。Ｊリーグ時代から超攻撃的スタイルが信条だっただけに、今でも忸怩（じくじ）たる思いは残るが「確率的に１％ぐらい（決勝Ｔ進出の）高い」と判断した当時の思いと、策を徹底してくれた選手たちへの感謝を明かした。

◆お知らせ 西野氏のインタビュー動画をスポーツ報知ユーチューブで３回にわたり配信します。Ｗ杯直前の監督就任と選手選考、本大会での采配の裏側、現在の森保ジャパンを語ります。