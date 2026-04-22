◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜スタジアム）

阪神自慢の投手陣が崩壊し、連勝が３で止まった。１６失点は１９年７月２８日の巨人戦（東京Ｄ）以来７年ぶり。藤川監督は「きょうは、もうそういう展開なんでしょうね。切り替えるしかないですね。きょうのゲームは」と受け止めた。

先発の才木は５回７安打６失点で自責６が自己ワースト。救援陣も７回に登板したセットアッパーのモレッタが１死すら取れずに４点を失うなど、好調の打線が得点を挙げた直後の失点が目立った。指揮官は「（同点止まりの７回に）もう一歩超えているとチャンスはまだ広がるんですけど、なかなか難しいゲームでしたね」と振り返った。

今季先制した試合の連勝も９でストップ。藤川監督のセ・リーグ最速となる１００勝到達は２２日に持ち越された。「きょうは向こうに分があった。とにかく切り替えることが非常に重要になりますね」。何度も「切り替え」を強調し、壮絶な敗戦を引きずる様子はなかった。（小松 真也）