◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ヤクルト（２１日・マツダスタジアム）

広島・秋山が意地の一撃だ。両チーム無得点の４回１死一、二塁。「ここで打たないと出ている意味がない」。カウント２―２から７球目のスライダーを右翼線へ運んだ。１５日・中日戦（バンテリンＤ）以来４戦ぶりの先制点。連敗ストップに貢献したベテランに新井監督も「いい仕事をしてくれた」とたたえた。

１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）後、秋山を中心に野手ミーティングを開催。今季初の完封負けを喫した直後に約１０分間、訴えかけた。「いきなり結果だけを出すのは難しい。でも、前後のつながりを考えたり意図を持った打席がもっとあっていい」。一朝一夕で技術は劇的に変化しないが、意識を変えられる。まだ序盤だから伝えたかった。

この日のチームは３安打ながら２得点。８安打無得点だった１９日とは対照的にワンチャンスをものにした。「後半に（ヤクルト・吉村の）球数が伸びてきた。攻撃の時間が増えれば投手も嫌がる」。秋山の先制打直後に、９球目で犠飛を放った野間の打席も象徴の一つだ。簡単に浸透するものではないが、若ゴイの将来まで見据えた行動。積極的な若返りを図るチームで、豊富な経験がもたらすものは絶大だ。（直川 響）