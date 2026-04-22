◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・長野）

中日・金丸夢斗投手は「悔しい」と唇をかんだ。７回６安打２失点（自責０）で、今季２敗目。守備のミスが命取りとなり、チームは４試合連続、早くも２０試合前で１０度目の逆転負け。最長タイの５連敗で、借金はワースト１２に膨らんだ。

驚異の粘りを見せた左腕が最後に力尽きた。２回１死から巨人・大城の飛球を右翼・鵜飼が見失って三塁打にされたが、小浜を空振り三振、平山を遊ゴロに仕留めた。３回にも無死一塁から則本のバントで高橋周が三塁線を抜かれて一、二塁とされたが、後続を断った。だが７回に一塁・ボスラーと遊撃・村松の悪送球が絡んで無死二、三塁を招くと、平山に１２８キロの変化球を中前に運ばれ、逆転を許した。「簡単にいってしまった。１点ＯＫという余裕を持った投球ができてたら」と悔いた。

今季ワーストの３失策も絡んで１４日の広島戦（豊橋）に続く連敗ストッパーにはなれず。井上監督は「ユメ（金丸）は先発の責任を果たしてくれた。ミスした方が負ける典型的な試合」と受け止めた。金丸はバットでもプロ初安打で先制点につなげたが、１１安打で１得点。勝率はついに２割となった。（森下 知玲）